Renovaron el sector Endoscopía del Hospital Muñiz

El Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz finalizó la obra integral de su nuevo Servicio de Endoscopía, un espacio clave para mejorar la atención de estudios diagnósticos y procedimientos en uno de los efectores de referencia de la Ciudad.

La intervención consistió en la adecuación completa de la sala N.º 29, transformada en un sector moderno, diseñado para ordenar los circuitos de atención, garantizar mayor seguridad y brindar mejores condiciones de confort durante la realización de estudios y la recuperación de los pacientes.

El nuevo Servicio de Endoscopía cuenta con tres salas de procedimientos, boxes de observación para tres camas, sala de enfermería, consultorio, áreas de informes, estar de personal y oficinas con dormitorio. Además, dispone de sanitarios para el equipo de salud, sectores para residuos patogénicos y comunes, vestuarios diferenciados para pacientes, recepción y sala de espera.

La organización de los espacios permite un funcionamiento más eficiente y seguro, con circuitos claramente definidos que optimizan la atención, mejoran la experiencia de los pacientes y fortalecen las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

El Hospital Muñiz es un establecimiento de referencia en enfermedades infecciosas y continúa fortaleciendo su infraestructura para dar respuesta a la demanda con estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

Esta obra forma parte del plan de inversión y modernización de la red hospitalaria pública de la Ciudad, orientado a consolidar un sistema de salud accesible, moderno y centrado en las personas.

Relacionado