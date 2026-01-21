La música del Litoral llega al Parque Centenario, de la mano de Milagros Caliva

La bandoneonista, compositora y arregladora Milagros Caliva realizará un concierto de folklore argentino con eje en el chamamé junto a un ensamble integrado por Marcos Flores en guitarra, Diego Amerise en contrabajo y la voz invitada de Milagros Arancet.

La propuesta es un acercamiento a la música nativa del Litoral, en sus distintas formas de interpretación y su vigencia dentro de la música argentina actual.

Integrantes:

Milagros Caliva (bandoneonista, cantante y directora musical), Marcos Flores (guitarrista), Diego Amerise (contrabajista) y Milagros Arancet (cantante).

Será el viernes 23 de enero a las 20, en el Anfiteatro de Parque Centenario. Entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

