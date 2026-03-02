Jorge Macri destacó sus “10 decisiones” y reconoció “lo que falta”, en la apertura de sesiones

El jefe de Gobierno Jorge Macri, encabezó la apertura del 29° periodo de sesiones y se refirió a “diez decisiones” que marcan el rumbo de su gobierno.

“Estoy acá para rendir cuentas, reconocer lo que falta, pero sobre todo proponerles mi visión sobre las prioridades de nuestro Gobierno. Cuál es nuestro rumbo y cómo lo vamos a transitar. La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden“, declaró Macri al inicio de su discurso.

Según el jefe de Gobierno, “esta gestión, bajo mi conducción, miró siempre los problemas de frente, y lo seguirá haciendo, incluso cuando eso incomoda y genera la resistencia de quienes prefieren que nada cambie. Haber recuperado principios básicos de convivencia como que ‘la calle no se corta’, o que ‘la vida y la propiedad privada se respetan’, no nos exime de otras discusiones difíciles que estamos dispuestos a dar, sin eufemismos ni romanticismos. Así como pusimos orden y hay cosas en la Ciudad que ahora dejaron de ser un problema, hay otras que no vamos a permitir que se normalicen. Estamos haciendo mucho por las personas en situación de calle porque para nosotros nadie es descartable“, aseguró.

Ante 59 legisladores presentes, Macri expresó que “tener Presupuesto nos da previsibilidad, confianza para la inversión privada y acceso al crédito local e internacional para seguir avanzando con las transformaciones que están en marcha“.

“El acuerdo con el Gobierno Nacional para la transferencia de competencias laborales y la puesta en funcionamiento de nuestro propio fuero laboral, es un paso más para consolidar nuestra autonomía“, destacó y subrayó que “tal como le encomendé oportunamente al ministro de Justicia, Gabino Tapia, y luego de que esta Legislatura aprobara su creación en 2024, estamos avanzando con su implementación, para que los porteños puedan resolver los conflictos laborales de manera moderna y ágil“.

Durante su alocución, Macri aseguró que es su “responsabilidad ineludible generar las condiciones para que el privado crezca e invierta; para que pueda competir, agregar valor y generar empleo. Solo con más inversión privada esta Ciudad seguirá creciendo” e indicó que “acá se asienta el 21% del PBI nacional. Esto representa un escenario enorme de oportunidades si entendemos algo simple: cuando al privado le va bien, a la Ciudad le va bien. ¡Sí! En esta Ciudad se celebra que al sector privado le vaya bien. Tenemos el menor nivel de deuda de los últimos 12 años. El éxito de la reciente colocación de deuda nos permitió seguir posicionando a la Ciudad, a partir de una reputación financiera consolidada. Un especial reconocimiento merece el trabajo de nuestro ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y todo su equipo“, detalló.

Sobre esa misma línea, el jefe de la Ciudad remarcó que “en 2025, seguimos bajando el gasto político y la carga impositiva. Simplificamos más de 560 gestiones y llevamos a costo cero 71 trámites no tributarios como parte de una agenda de reformas y eficiencias que lidera nuestro jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Por ejemplo, si sos comerciante y tenés uno de los 41 mil locales habilitados antes de 2019, ya no tenés que actualizar el registro. Vamos a seguir bajando impuestos sin afectar la calidad de los servicios. Que quede claro: este gobierno baja impuestos y mantiene los servicios“.

Jorge Macri hizo mención a su relación con el gobierno de Milei: “esta gestión apoyó al Gobierno Nacional en su objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas. Ese acompañamiento nunca nos hizo retroceder en nuestro planteo por los fondos que pertenecen a los porteños. Por eso, seguimos presentando propuestas y esperamos una pronta resolución. Esperamos también contar con el apoyo de todo este honorable cuerpo legislativo para dar fuerza y sostener este pedido. Para ponerlo en perspectiva: con la deuda que dejó Alberto Fernández podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambus, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales y CESACs de la Ciudad, comprar 500 patrulleros más y 60 formaciones de subte nuevas, y aún así podríamos seguir bajando impuestos y aliviar el bolsillo de los porteños“.

El jefe de Gobierno enumeró las diez decisiones que tomó para modificar el rumbo de la Ciudad: “decidimos terminar con los piquetes y acampes para que los porteños y los que vienen todos los días puedan circular, ir a estudiar, trabajar o pasear libremente”; “decidimos liberar de manteros centros comerciales como Once y Avellaneda y parques como Los Andes y Patricios. Fueron 13 mega operativos con los que bajamos la venta ilegal callejera más del 90% y beneficiamos a un millón seiscientos mil vecinos”; “decidimos terminar con tomas y usurpaciones. La propiedad privada en la Ciudad se respeta y sus legítimos dueños hoy recuperan lo que les pertenece. No cambiaron las leyes, no cambiaron los jueces. Cambió la decisión política. El sábado devolvimos la propiedad número 600. Decidimos terminar con los intermediarios para que la comida llegue directamente a quien la necesita. Cerramos 40 comedores fantasma; decidimos darle todo nuestro respaldo a la Policía. Lo tenemos muy claro: en esta Ciudad, a quienes llevan el uniforme se los respeta, se los defiende y se los cuida”; “decidimos cambiar la educación en serio y romper con una pedagogía que atrasaba; decidimos. en salud. darles prioridad a los porteños y que los extranjeros paguen cuando se atienden en un hospital de la Ciudad. Decidimos hacer la inversión en salud más grande de la historia, consolidando la calidad y la excelencia profesional de nuestro sistema de salud. La primera cirugía fetal de alta complejidad en un hospital público de Argentina se realizó en el Fernández, y el Pirovano marcó un hito en el sistema público argentino al realizar sus primeras cirugías de cuello y cabeza utilizando realidad aumentada; decidimos reactivar la obra de la cárcel de Marcos Paz. Devoto va a dejar de tener una cárcel en medio del barrio y nuestros policías van a dejar de custodiar presos en las comisarías”.

Macri también se refirió al trabajo que se viene haciendo en materia de seguridad en todo el distrito capitalino. “Bajamos todos los delitos en la Ciudad; los homicidios, el robo automotor y el robo con armas registran mínimos históricos; con cuatro mil policías más en la calle, con 620 armas de baja letalidad; 50 destacamentos de la Patrulla de Control de Accesos; con tecnología como el Anillo Digital, y con el 82% de la Ciudad monitoreada con más de 17 mil cámaras“, detalló.

En cuanto al transporte, Macri informó que “ya está en marcha la licitación nacional e internacional de la Línea F, la primera nueva línea de Subte en más de 25 años y voy a invitar a la inauguración a mi competidor, Leandro Santoro, que decía que solo eran renders. Ya arrancó la construcción de la primera línea del Trambus, 100% eléctrica, que dialoga con semáforos predictivos e integra su boleto a la red de Subte. Se está transformando la Dellepiane, en la primera ‘autopista parque’ de la Ciudad. Ya avanzamos con el 50% de esta mega obra que va a reducir casi a la mitad el tiempo de viaje en hora pico y a reconfigurar 160.000 m2 de espacio verde para los vecinos de Lugano, Flores y Parque Avellaneda“.

Macri explicó que “todo el equipo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, con Pablo Bereciartua a la cabeza, diseñamos una movilidad como motor de desarrollo urbano, conectividad y calidad de vida. El mundo va hacia la electro movilidad, y nosotros también. Ya funciona la primera flota de buses 100% eléctricos y silenciosos que recorre el Casco Histórico y llega a la Terminal de Cruceros. Y estamos avanzando con la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos particulares“.

Finalmente, el jefe de Gobierno porteño concluyó reconociendo los problemas en la gestión de residuos. “Y así como pusimos orden y levantamos esta Ciudad, les digo que va a estar más limpia. Sé que todos los porteños la queremos más limpia. No me voy a hacer el distraído. Mejoramos, pero la Ciudad no está todavía como quisiéramos. Toda la Ciudad debería ser barrida una vez por día. El 66% de la Ciudad 2 veces y el 33% 3 veces por día. Tenemos más de tres mil rutas de barrido para limpiar las 27 mil cuadras de la Ciudad; esto no alcanza, por eso me comprometo a sostener y redoblar lo que venimos haciendo, y seguir mejorando la limpieza en cada barrio“, expresó.

Relacionado