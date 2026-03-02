Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Barrio 31 y Versalles

Este mes de marzo, el programa Más servicios en tu barrio retoma su calendario de lunes a sábados con sus stands móviles en parques y plazas. Además, a partir de ahora habrá atención especial para personas mayores los primeros lunes de cada mes en horario vespertino, de 16 a 20.

El lunes 2, el despliegue especial para adultos de este rango etario comenzará en la Plaza General Pueyrredón (Av. Rivadavia y Fray Cayetano Rodríguez), en Flores, de 9 a 14 horas. Si bien es abierto a todos los vecinos, la atención pondrá el foco en los mayores con la posibilidad de vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), tramitar el DNI y pasaporte (también con cupos limitados), recibir asistencia sobre la aplicación +Simple (que ofrece cultura, formación y servicios), consultar el cronograma de actividades recreativas al aire libre y talleres cognitivos, y gestionar subsidios de luz, agua y gas.

Los stands móviles se ubicarán el resto de la semana, en el mismo horario, el martes 3 y el miércoles 4 en el Centro Comunitario Barrio 31 (Vicuña 885), en Retiro; el jueves 5 y el viernes 6 en la Plaza Manzana 66 (Av. Jujuy y Av. Belgrano), en Balvanera, y el sábado 7 en la Plaza Banff (Av. Arregui y Lisboa), en Versalles.

En cuanto a los días de atención por servicios, a partir de este mes Atención Social funcionará de martes a sábados; y el asesoramiento a vecinos en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE estará operativo de lunes a sábados, al igual que Defensa al Consumidor, que atenderá toda la semana.

En el marco de los servicios enfocados en el cuidado de los animales, la castración de animales funcionará los martes con turno previo, y la vacunación de animales (con cupos limitados) los martes, jueves, viernes y sábados. También habrá desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis los martes y jueves.

El Ente Regulador de servicios públicos de la Ciudad funciona de martes a viernes, los mismos días en que los ciudadanos pueden realizar inscripciones y cambios de instituciones educativas. Además, se retoman los espectáculos culturales los días viernes y sábados, con propuestas de entretenimiento y ocio para disfrutar en familia.

El DNI y el pasaporte se pueden tramitar todos los días de funcionamiento del operativo, con cupos limitados. Durante toda la semana también se pueden tramitar los subsidios de luz, agua y gas, y recibir asesoramiento en programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad. De martes a sábados, los vecinos pueden presentar reclamos o recibir asesoramiento en la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal, así como presentar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

La vacunación antigripal y contra el Covid se ofrecerá, con cupos limitados, de lunes a viernes. El operativo incluye, además, con cupos limitados y con reserva de turno previo a través de la web, la entrega de anteojos los días lunes, martes, jueves y sábados, y atención odontológica los lunes, miércoles, viernes y sábados.

Otra de las prestaciones que forma parte del despliegue es la presencia del stand Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos, promoviendo el reciclaje, que funcionará esta semana el jueves, viernes y sábados. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

