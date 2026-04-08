Más de 400 puestos de trabajo, en la Expo Empleo Barrial de Villa Crespo: dónde anotarse
El próximo 10 de abril, de 10 a 14 hs., en Villa Crespo, se realizará Expo Empleo Barrial, donde participarán 20 empresas que pondrán a disposición más de 400 ofertas laborales en rubros administrativos, técnicos, comerciales, gastronómicos y de servicios, entre otros.
Durante la jornada, las empresas contarán con stands propios, recibirán currículums y realizarán entrevistas a los candidatos previamente convocados.