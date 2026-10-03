40 Años de La Bocina – Susana Boragno La Bocina 3 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/popurri-2026-10-01.mp3 POPURRÍ, DE POCO UN TODO – 01/10/26 Relacionado Vea también... Susana Boragno brinda una charla sobre Jorge Luis Borges en el Cabildo Susana Boragno y Luis Alposta son los Historiadores Porteños del 2025 Molina Campos, por Susana Boragno, en el Museo Roca Conferencia sobre la Avenida General Paz, por la Lic. Susana Boragno Post navigation Previous: Por los insultos presidenciales a periodistas, proponen no cubrir la agenda oficialNext: La lucha de los trabajadores para sostener al Hospital Laura Bonaparte NOTAS RELACIONADAS Por los insultos presidenciales a periodistas, proponen no cubrir la agenda oficial La Bocina 2 de octubre de 2026 La Policía de la Ciudad le sacó la mercadería a un vendedor con muletas La Bocina 2 de octubre de 2026 “Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” La Bocina 1 de octubre de 2026