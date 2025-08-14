Molina Campos, por Susana Boragno, en el Museo Roca

La Lic. Susana Boragno ofreció una conferencia sobre el artista argentino Florencio Molina Campos, el pasado 12 de agosto, en el Museo Roca.

La asistencia fue de unas 30 personas, 28 de las cuales participaron activamente. La Conferencia duró una hora y media, con la anuente participación de la audiencia. Susana Boragno brilló en conocimiento sobre la obra creativa de Molina Campos, quien, de acuerdo con la autora, termina de definir al “paisano argentino” (gaucho) en la pintura y la caricatura, como lo comenzara a hacer José Hernández en la literatura gauchesca, más de 70 años antes, en el siglo XIX.

Muchas gracias Susana Boragno por esta magnífica pieza y las páginas de historia que contiene.

Dr. Eduardo Vadell

Vicepresidente de la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano – (AEHMB)

