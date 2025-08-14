14 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

22-canilla

La Justicia suspendió los cortes de agua, por falta de pago

La Bocina 14 de agosto de 2025
14-canasta basica

En julio, para no ser pobre (sin alquiler), una familia necesitó $ 1.150.000

La Bocina 14 de agosto de 2025
08-aula

La ayuda estatal para alumnos de escuelas privadas, se extiende hasta diciembre de 2025

La Bocina 13 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

14-susana molina

Molina Campos, por Susana Boragno, en el Museo Roca

La Bocina 14 de agosto de 2025
31-deuda

“La deuda externa aumentó más de U$S 100.000 millones, en la gestión de Milei”

La Bocina 14 de agosto de 2025
22-canilla

La Justicia suspendió los cortes de agua, por falta de pago

La Bocina 14 de agosto de 2025
img Guardianes de los dioses

“Guardianes de los dioses”: teatro internacional para chicos y jóvenes

La Bocina 14 de agosto de 2025