Camioneros se enfrenta a Macri por los nuevos pliegos de Higiene Urbana La Bocina 6 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/camioneros-vs-gcaba.mp3 POPURRÍ XL – 06/10/26 Relacionado Vea también... Reunión sobre Higiene Urbana en Monte Castro Taller sobre Higiene Urbana en la Comuna 10 Se suspendieron las reuniones de Higiene Urbana entre gobierno, empresa y vecinos La salud pública y la higiene preocupan a los vecinos de la Comuna 10 Post navigation Previous: CARLOS SAAVEDRA LAMAS. El triunfo de la diplomaciaNext: Jugadores de Benin en Buenos Aires: “Messi es el Dios del fútbol” NOTAS RELACIONADAS Jugadores de Benin en Buenos Aires: “Messi es el Dios del fútbol” La Bocina 6 de octubre de 2026 Habrá paro en la línea A de subtes “por descuentos salariales indebidos” a los trabajadores La Bocina 5 de octubre de 2026 “Cada vez que hablan Milei o Caputo, sube el riesgo país” La Bocina 5 de octubre de 2026