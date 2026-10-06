Jugadores de Benin en Buenos Aires: “Messi es el Dios del fútbol” La Bocina 6 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/jugadores-de-benin-en-buenos-aires.mp3 POPURRÍ XL – 06/10/26 Relacionado Vea también... La carta de Lionel Messi, horas antes de la final del Mundial Mensaje de los jugadores luego del triunfo: “las Malvinas son argentinas” Matías Almeyda y la depresión en los jugadores de fútbol La nueva Comisión Directiva del Club "Pacífico" lanzó el Fútbol Femenino y vuelve el Fútbol Infantil Post navigation Previous: Camioneros se enfrenta a Macri por los nuevos pliegos de Higiene Urbana NOTAS RELACIONADAS Camioneros se enfrenta a Macri por los nuevos pliegos de Higiene Urbana La Bocina 6 de octubre de 2026 Habrá paro en la línea A de subtes “por descuentos salariales indebidos” a los trabajadores La Bocina 5 de octubre de 2026 Más Servicios en Tu Barrio, en Parque Patricios, Barracas, Villa del Parque y Nueva Pompeya La Bocina 5 de octubre de 2026