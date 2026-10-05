La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegados) anunció un paro de subte en la línea A durante la tarde y la noche de este martes 6 de octubre de 2026.

Según supo la Agencia Noticia Argentinas, a través de un comunicado oficial, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará el funcionamiento del servicio desde las 19:00 hasta el cierre, por lo que volverá a funcionar recién el miércoles.

El paro, de acuerdo a la comunicación, se debe “a que la empresa Emova realizó nuevamente descuentos de salario indebidos e ilegales que afectan a trabajadores y trabajadoras”.

Metrodelegados, además, consideró esas deducciones como “indebidas e ilegales” y precisó que perjudican a trabajadores que cumplieron con sus tareas durante todos los días del mes.

“Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes”, señaló la AGTSYP en el comunicado.

La organización gremial consideró que la decisión de la concesionaria rompe la paz social y reclamaron una solución inmediata al conflicto; al tiempo que exigieron que Emova deje de realizar los descuentos cuestionados y devuelva los montos descontados de los salarios.

“Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, expresaron desde Metrodelegados.

Por su parte, la organización definió la interrupción como una “medida de autodefensa”. La línea A atraviesa el centro porteño, va hasta San Pedrito, en el barrio de Flores; y circula principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia, con detención en 18 estaciones.

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