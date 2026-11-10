Lunes a Sábado de 12 a 13 La Bocina 10 de noviembre de 2026 Relacionado Vea también... Lunes a Viernes de 15 a 19 Lunes a Sábado de 10 a 12 Lunes a Sábado de 13 a 14 El lunes reabre la estación Piedras de la línea A de subte Post navigation Previous: Todos los días de 5 a 7Next: Lunes a Sábado de 10 a 12 NOTAS RELACIONADAS Lunes a Viernes de 15 a 19 La Bocina 10 de noviembre de 2026 Lunes a Sábado de 10 a 12 La Bocina 10 de noviembre de 2026 Todos los días de 5 a 7 La Bocina 10 de noviembre de 2026