El plan era “plata en el bolsillo de Santi Peña”

“A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní”

Medios comunitarios y regionales condenan los aumentos de precios "que meten la mano en el bolsillo de los argentinos"

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