El plan era “plata en el bolsillo de Santi Peña” La Bocina 12 de noviembre de 2026 1 minute read POPURRÍ XL – 10/11/26 Relacionado Vea también... “A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní” Medios comunitarios y regionales condenan los aumentos de precios "que meten la mano en el bolsillo de los argentinos" Medios comunitarios y regionales condenan los aumentos de precios “que meten la mano en el bolsillo de los argentinos” Durán Barba, estratega del PRO: "Hitler era un tipo espectacular" Post navigation Previous: Lunes a Viernes de 15 a 19Next: Prioridades de León XIV: “Tierra, Techo y Trabajo” NOTAS RELACIONADAS Prioridades de León XIV: “Tierra, Techo y Trabajo” La Bocina 12 de noviembre de 2026 Nelson Castro: “¿por qué aplaude Milei…?” La Bocina 9 de noviembre de 2026 “A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní” La Bocina 9 de noviembre de 2026