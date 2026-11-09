El plan era “plata en el bolsillo de Santi Peña”

Alterada en Floresta: tiraba piedras, y quiso sacarle el arma a un policía

All Boys venció 2 a 0 a Guaraní, y se aseguró la permanencia en la B Nacional

En un partido de -casi- waterpolo, All Boys se trajo un empate de Misiones: 0 a 0 con Guaraní Antonio Franco