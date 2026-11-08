Sábado y Domingo de 19 a 20 La Bocina 8 de noviembre de 2026 1 minute read Relacionado Vea también... Domingo de 10 a 13 Sábado y Domingo de 19 a 20 El emotivo homenaje de “Pasión de Sábado” al Indio Solari Spinetta-García, Sábado y Domingo de 19 a 20 Post navigation Previous: Domingo de 10 a 13Next: “A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní” NOTAS RELACIONADAS Lunes a Viernes de 15 a 19 La Bocina 10 de noviembre de 2026 Lunes a Sábado de 10 a 12 La Bocina 10 de noviembre de 2026 Lunes a Sábado de 12 a 13 La Bocina 10 de noviembre de 2026