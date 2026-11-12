Prioridades de León XIV: “Tierra, Techo y Trabajo” La Bocina 12 de noviembre de 2026 1 minute read Papa Leon Cottolengo Don Orione Cotolengo Foto Federico Lopez Claro POPURRÍ XL – 10/11/26 Relacionado Vea también... Iglesia y gobierno definieron las sedes oficiales de León XIV en Buenos Aires El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximo Multitudinaria marcha por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” Marcha a San Cayetano por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” Post navigation Previous: El plan era “plata en el bolsillo de Santi Peña” NOTAS RELACIONADAS El plan era “plata en el bolsillo de Santi Peña” La Bocina 12 de noviembre de 2026 Nelson Castro: “¿por qué aplaude Milei…?” La Bocina 9 de noviembre de 2026 “A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní” La Bocina 9 de noviembre de 2026