Nelson Castro: “¿por qué aplaude Milei…?” La Bocina 9 de noviembre de 2026 1 minute read POPURRÍ XL – 09/11/26 Relacionado Vea también... Nelson Castro: “Milei está desequilibrado mentalmente” La Fiscalía le sacó sahumerios a una discapacitada, que vendía para subsistir, en Monte Castro Nelson Castro desenmascaró a “econochanta” libertario “¿Qué nos pasa, que permitimos que Milei insulte a un niño por X…?” Post navigation Previous: “A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní”Next: Todos los días de 5 a 7 NOTAS RELACIONADAS Prioridades de León XIV: “Tierra, Techo y Trabajo” La Bocina 12 de noviembre de 2026 El plan era “plata en el bolsillo de Santi Peña” La Bocina 12 de noviembre de 2026 “A Santiago Peña hay que sacarle hasta el último guaraní” La Bocina 9 de noviembre de 2026