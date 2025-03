Coalición Cívica, primera en presentar la lista completa, que incluye a ex comuneros

Coalición Cívica-ARI se convirtió en la primera fuerza porteña en confirmar su lista electoral completa, con Paula Oliveto y Fernando Sánchez a la cabeza, para la elección del 18 de mayo.

La lista está encabezada por Paula Oliveto, actualmente diputada nacional. En segundo lugar va Fernando Sánchez, ex diputado y ex secretario de Fortalecimiento Institucional del gobierno nacional de Macri, y luego siguen: María Pace Wells, subsecretaria de Derechos Humanos de la Legislatura; Federico Esswein, Director General de Asuntos Constitucionales en la Legislatura; Carolina Maccione, directora académica del Instituto Hannah Arendt y ex integrante de la Junta Comunal 11; Juan Francisco Rosati, líder de la Juventud de la CC-ARI; Nadia Monserrat, militante feminista; Ignacio Martioda; Mirta Cellis; Hugo Bentivenga (ex integrante de la Junta Comunal 8); Daniela Mespledes (ex integrante de la Junta Comunal 10) y Hernán Poggi.

Elisa Carrió, líder y fundadora del espacio, habló de la decisión de su partido de no compartir listas con nadie: “La implosión del PRO y la falta de definición sobre sus alianzas, hizo que tengamos que ir solos a las elecciones, para tener una propuesta nítida, para poner el foco en los vecinos, para no meternos en una interna que no nos corresponde, pero además en un posicionamiento político del PRO con La Libertad Avanza, que no queremos entrar ahí”.

Relacionado