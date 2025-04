All Boys perdió 3 a 1 con Patronato, en Paraná

Por la novena fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional 2025, All Boys cayó 3-1 ante Patronato, en el estadio “Presbítero Bartolomé Grella” de Paraná.

El “Blanco” no pudo hacerse fuerte en las tierras entrerrianas y sumó una nueva derrota en el torneo, la tercera de forma consecutiva y la cuarta en el torneo. En un primer tiempo casi para el olvido (solo se rescata una ocasión de Thiago Calone que definió de sombrerito, pero el tiro cayó en el techo del arco), el local consiguió ponerse arriba en el marcador a los 42 minutos de juego, por el gol de Julio Marciori.

Para el complemento, Mariano Campodónico hizo cambios en su equipo. Hizo entrar a Juan Carlos Salas, a Ezequiel Ramírez y al arquero debutante Lukas Ramil Sauer. Luego de dos ataques rápidos, el “Albo” logró igualar el tramite gracias al gol de “Cocay” Salas, quien en el día de su cumpleaños, definió con una volea aérea y el tiro se coló al fondo de la red.

All Boys estaba jugando mejor, estaba teniendo ritmo y fluidez de juego, pero en una desatención el local no perdonó y volvió a ponerse en ventaja. Alan Bonansea definió en la puerta del área chica para el 2-1 del local. Ya sobre el final del partido, y con un All Boys totalmente volcado al ataque, el árbitro del encuentro no ve una clara infracción contra Ramírez y no sancionó un penal para All Boys. En la jugada siguiente, cobra un tiro libre en la medialuna del área albinegra para el conjunto rossonero, Marcioni lo transformó en gol y sentenció la victoria para Patronato por 3-1.

El próximo sábado 12 de abril, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 10 de la Primera Nacional y recibirá a Güemes de Santiago del Estero. El duelo será a las 15.30 hs. en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, con árbitro a confirmar.

FORMACIONES:

ALL BOYS (1): 1. Tiago Libares; 2. Maximiliano Coronel, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana, 5. Leandro Desábato, 6. Jonathan Ferrari, 7. Tomás Assennato, 8. Juan Pablo Passaglia, 9. Claudio Campostrini, 10. Julián Ceballos y 11. Thiago Calone. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes : 12. Lukas Ramil Sauer, 13. Alejo Rodríguez, 14. Yago De Vito, 15. Ignacio Figueroa, 16. Juan Carlos Salas, 17. Ignacio Palacio, 18. Octavio Bianchi, 19. Ezequiel Ramírez y 20. Alexis Vega.

Patronato (3): 1. Iván Chávez; 2. Gabriel Díaz, 3. Emanuel Moreno, 4. Julián Navas, 5. Santiago Gallucci Otero, 6.Santiago Bellati, 7. Federico Castro, 8. Juan Barinaga, 9. Alan Bonansea, 10. Valentín Pereyra y 11. Julián Marcioni. DT: Gabriel Gómez.

Suplentes : Juan Pablo Mazza, 13. Joaquín Varela, 14. Gonzalo Asís, 15. Augusto Pico, 16. Luciano Pacco, 17. Maximiliano Rueda, 18. Alejo Miró, 19. Matías Pardo y 20. Joaquín Barolín.

CAMBIOS: 25’ Gonzalo Asís X Emanuel Moreno; ET Lukas Ramil Sauer, Juan Carlos Salas y Ezequiel Ramírez X Tiago Libares, Juan Pablo Passaglia y Thiago Calone (AB); 64’ Octavio Bianchi X Tomás Assennato (AB); 75’ Joaquín Varela, Augusto Pico y Alejo Miró X Federico Castro, Juan Barinaga y Valentín Pereyra (P); 90’+2’ Maximiliano Rueda X Julián Marcioni (P).

AMONESTADOS: 32’ Claudio Campostrini (AB), 53’ Maximiliano Coronel (AB), 56’ Alan Bonansea (P), 65’ Leandro Desábato (AB), 72’ Gonzalo Asís y 85’ Lukas Ramil Sauer (AB)

GOLES: 42’ y 85’ Julián Marcioni (P), 47’ Juan Carlos Salas (AB) y 58’ Alan Bonansea (P).

TERNA ARBITRAL: Gastón Monzón Brizuela, Matías Bianchi (Asistente Nº1), Javier Mihura (Asistente Nº2) y Mariano Agli (Suplente).

ESTADIO: “Presbítero Bartolomé Grella”, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

Fuente: Prensa Club All Boys

