Advierten que la casa natal del Papa Francisco, en Flores, no cuenta con protección patrimonial

Ariel Elger, candidato a Legislador Porteño por Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, advirtió que el inmueble ubicado en la calle Varela 270 del barrio de Flores, corre el riesgo de quedar a merced de los negocios inmobiliarios, al no contar con Protección Patrimonial.

El candidato expresó “Mucho luto y bandera a media asta, pero la casa del primer Papa argentino queda a merced de los negocios inmobiliarios. Necesitamos una Legislatura que no esté integrada por facilitadores de negociados, así podemos proteger en serio todo el patrimonio cultural de los porteños”.

Por su parte, Basta de demoler, Asociación Civil dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires señaló: “el colmo de Buenos Aires es que la casa del Papa Francisco en Flores no está protegida cómo patrimonio arquitectónico y podría ser demolida. Solo hay una placa en su fachada, pero no una protección legal efectiva. Los porteños no pueden seguir rifando su ciudad”.

