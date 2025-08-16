16 de agosto de 2025

Homenaje a San Martín, con danzas y canciones, en la Feria de Mataderos

La Bocina 16 de agosto de 2025
“Recetario de sueños”: música bajo las estrellas, en el Planetario

La Bocina 15 de agosto de 2025
Magia y Vértigo con Germán Dabat, en el Día de las Niñeces

La Bocina 15 de agosto de 2025

16 de Agosto, Día del Hincha de All Boys

La Bocina 16 de agosto de 2025
El fallido de Sturzenegger y el “ANMAT kirchnerista”

La Bocina 16 de agosto de 2025
“Un tercio de los porteños, carece de agua potable”

La Bocina 16 de agosto de 2025
Homenaje a San Martín, en la Plaza “Ciudad de Banff”

La Bocina 16 de agosto de 2025