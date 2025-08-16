PORSUIGIECO. Reencuentro y reedición, medio siglo después

En un momento inolvidable para la música argentina, los integrantes de Porsuigieco —Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio— se reencontraron 50 años después de la grabación de su único álbum, registrado en 1975, para escuchar juntos la reedición remasterizada de esta obra emblemática y revisar el arte gráfico.

El lanzamiento, que llegará en las próximas semanas en formato de vinilo, CD y plataformas digitales, es posible gracias a la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). El organismo firmó un convenio con el sello discográfico DBN para reeditar el material a partir del rescate de la cinta máster original.

La reunión tuvo lugar en el Estudio Crazy Diamond, donde el ingeniero de sonido Gustavo Gauvry —responsable de la remasterización— presentó la versión final a los músicos. La edición 2025 trae consigo un regalo para las y los fanáticos: dos canciones remezcladas (El fantasma de Canterville y La mamá de Jimmy), un insert doble con fotografías inéditas que vuelve a abrir la puerta a aquellos días irrepetibles y el primer afiche del grupo, dibujado por Charly García.

En el encuentro participaron Buco Cantlon, presidente del INAMU y responsable de la reedición; Rubén Andón, fotógrafo de la banda durante la gira de 1974 y la grabación de 1975, además de autor del diseño del insert de esta edición; y Pali Muñoz, encargado de reconstruir el diseño de la portada original.

El álbum, registrado entre mediados y fines de 1975, contó con la colaboración de músicos de primer nivel como Oscar Moro, Gustavo Bazterrica, Rinaldo Rafanelli, Alfredo Toth, José Luis Fernández, Leo Sujatovich, Pino Marrone, Horacio Josebachvilli, Frank Ojstersek, Gonzalo Farrugia y Juan Rodríguez.

La reunión tuvo gestos cómplices y anécdotas mientras sonaba cada canción. Los años transcurridos hicieron aún más emotivo este reencuentro entre músicos que dejaron su testimonio hace medio siglo. Pronto volveremos a escucharlos con la mejor calidad, como merece esta obra.

