El candidato que no sabe sumar La Bocina 19 de agosto de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/08/jubilados-candidato-entre-rios.mp3 POPURRÍ XL – 19/08/25 Relacionado Continue Reading Previous: ANMAT emitió alerta sanitaria: no consumir un lote de tomates Marolio, con gusanosNext: Todos tenemos derecho a ser diputados… también, los de la farándula NOTAS RELACIONADAS Guillermo Francella y el humor oficialista La Bocina 20 de agosto de 2025 Todos tenemos derecho a ser diputados… también, los de la farándula La Bocina 19 de agosto de 2025 Homo Argentum: la ficción también incluye ideología La Bocina 18 de agosto de 2025