20 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

19-crisis

Se estrena en Buenos Aires “Crisis”, de Adriana Nartallo y Daniel Amorín

La Bocina 19 de agosto de 2025
17-sanmartin

Por lluvia, el homenaje a San Martín en la Plaza “Banff” se realizará el 26 de Agosto

La Bocina 18 de agosto de 2025
18-norita

“Norita” llega al Cine por la Identidad

La Bocina 18 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

19-francella

Guillermo Francella y el humor oficialista

La Bocina 20 de agosto de 2025
´19-lector subte

Día del Lector en el subte, con libros y premios

La Bocina 20 de agosto de 2025
19-candidatos farandula

Todos tenemos derecho a ser diputados… también, los de la farándula

La Bocina 19 de agosto de 2025
19-candidato entre rios

El candidato que no sabe sumar

La Bocina 19 de agosto de 2025