Floresta celebra su 168° aniversario, con shows y sorteos La Bocina 27 de agosto de 2025 Relacionado Continue Reading Previous: En Liniers, robaron 50 celulares de un local comercial; detenidosNext: Datos oficiales: en la Ciudad, aumentó 27% la cantidad de personas en situación de calle NOTAS RELACIONADAS El acto central conmemorativo, por los 168 años de Floresta La Bocina 26 de agosto de 2025 Función especial en el Gaumont, del documental sobre el Polaco Goyeneche La Bocina 25 de agosto de 2025 “7 Perlas sobre el diván” inicia una gira por los barrios La Bocina 24 de agosto de 2025