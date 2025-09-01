El día que La Bocina visitó “La Noticia Rebelde”

En 1987, el staff de La Bocina de los primeros tiempos (Saúl Gherscovici, Claudio Serrentino y la gente del suplemento “Caso Omiso”, Martha Alfuso, Juan Carlos Pumares y Julio César Diaco) participamos de una sección de “La Noticia Rebelde”, aquel antológico programa que conducían Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya, Adolfo Castelo, Raúl Becerra y Nicolás Repetto.

No era cualquier sección: ibas a mostrar lo que hacías, y Guinzburg y Becerra te purgaban de lo lindo.

La atención era de “dorapa”, pero Saúl y yo nos llevamos dos banquitos para estar al menos una vez, sentados en la mesa con los grandes.

Gentileza de mi hermano Saúl, el video está en you tube.

(Sí, ese joven soy yo… cuando era joven!).

