“La piel del color”, de Cristian Mac Entyre

Cristian Mac Entyre presenta La piel del color, una exposición que busca reactivar la percepción del público mediante una serie de obras que exploran el cinetismo y el dinamismo óptico.

Con curaduría de Rodrigo Alonso, la muestra está compuesta por pinturas, cajas cinéticas y estructuras acrílicas con motivos lineales que generan imágenes en movimiento cuando los visitantes se desplazan frente a ellas.

En La piel del color, Mac Entyre recurre a la distorsión de lo real y lo aparente para indagar en las posibilidades de la forma. Lo que se ve y aquello que permanece oculto se alternan, para generar múltiples posibilidades de pensar la forma, el tiempo y la luz.

La muestra puede visitarse a partir de su inauguración, el 3 de septiembre a las 18 h, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h., en Sarmiento 151. No se requiere reserva previa de entradas.

