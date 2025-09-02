2 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

28-gardel dibujado

En el Día de la Historieta, “Gardel Dibujado”

La Bocina 2 de septiembre de 2025
DSC_8710 copia

“Yepeto”, con Roly Serrano, dirigida por Nicolás Cabré

La Bocina 28 de agosto de 2025
27-castelo

Homenaje a Adolfo Castelo, con Dolina, Juana Molina y Gillespie

La Bocina 27 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

02-la piel del color

“La piel del color”, de Cristian Mac Entyre

La Bocina 2 de septiembre de 2025
02-diego pibe

La otra final que Diego perdió: Los Changos vs. Los Cebollitas

La Bocina 2 de septiembre de 2025
02-bullrich

En A24, desmintieron a Patricia Bullrich al aire

La Bocina 2 de septiembre de 2025
02-hermanos

Denuncian que Milei estuvo en Nordelta con los hermanos Kovalivker

La Bocina 2 de septiembre de 2025