11 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

01-mas servicios

Más servicios en tu barrio en Villa Santa Rita, La Paternal y Caballito

La Bocina 1 de septiembre de 2025
17-mas servicios

Más servicios en tu Barrio, en Villa Devoto y Almagro

La Bocina 12 de agosto de 2025
23-choque

Auto subió a la vereda y chocó contra un poste, en Villa Devoto; un herido

La Bocina 23 de julio de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

maestras

Las maestras estadounidenses de Sarmiento

La Bocina 11 de septiembre de 2025
biblioteca antonio devoto2

33 años de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto

La Bocina 11 de septiembre de 2025
10-carrio

Carrió: “este gobierno es perverso, goza con la crueldad”

La Bocina 10 de septiembre de 2025
10-nunca veteranos

“Nunca Veteranos” fue declarado de interés deportivo por la Legislatura

La Bocina 10 de septiembre de 2025