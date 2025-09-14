Amelita Baltar y Tanghetto, juntos, en el Palacio Libertad

La segunda edición de “Primavera Tango” ofrece un concierto imperdible que combina tradición e innovación, a cargo de Tanghetto –una de las bandas pioneras del electrotango– y la legendaria cantante Amelita Baltar.

El repertorio alternará nuevas versiones de clásicos de Astor Piazzolla, como Balada para un loco y Vuelvo al sur, con composiciones creadas por Tanghetto y Amelita. También se interpretarán obras originales de la discografía de la banda integrada por Max Masri en electrónica y sintetizadores, Joaquín Benítez Kitegroski en bandoneón, Regina Manfredi en cello, Daniel Corrado en batería, Octavio Bianchi en violín y Antonio Boyadjian en piano.

El espectáculo contará además con proyecciones visuales especialmente sincronizadas con la música. Las imágenes incluyen material inédito y registros audiovisuales que han acompañado a Tanghetto en giras internacionales, creando una experiencia inmersiva. Parte de estas proyecciones fueron utilizadas en un mapping realizado en la ciudad de Trani, Italia, de donde proviene la familia de Astor Piazzolla.

Será el Domingo 14 de agosto, 19 h – Auditorio Nacional del Palacio Libertad, Sarmiento 151.

Retiro de entradas La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected]

