La Feria BA Market llega a Villa Pueyrredón
La feria de productos saludables y típicos estará ubicada en Plaza Martín Rodríguez, Helguera y Habana, en Villa Pueyrredón, este sábado y domingo de 10 a 18 horas.
La Feria contará con 45 puestos con alimentos preparados para consumir en el momento, bajo la modalidad “take away”, además de productos saludables diversos como aceites, cereales, especias, frutos secos, verduras, bebidas sin alcohol, hongos, infusiones, legumbres, lácteos, panificados, mermeladas, plantas aromáticas y comidas típicas de la Argentina. La entrada es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.
En todos los puestos se podrá pagar en efectivo y con Mercado Pago, y en algunos también con tarjetas de débito.
Más Ferias de la Ciudad para disfrutar el fin de semana:
-Feria Migrante: estará el sábado y el domingo en Parque Centenario de 11 a 19, en Caballito.
-Feria Sabe la Tierra: estará el sábado en Parque Rivadavia de 11 a 19, en Caballito.
-Feria Voces del Sur: tendrá lugar el sábado en Plaza Colombia y el domingo en Parque Pereyra, de 10 a 19, en Barracas.
-Feria Nuevos Sabores: tendrá lugar el sábado y domingo en Plaza Juan José Paso, de 11 a 19, en Colegiales.
-Feria Francesa: estará el sábado y el domingo en Plaza Cataluña, de 11 a 18.30, en Retiro.