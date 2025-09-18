La Feria BA Market llega a Villa Pueyrredón

-Feria Migrante: estará el sábado y el domingo en Parque Centenario de 11 a 19, en Caballito.

-Feria Sabe la Tierra: estará el sábado en Parque Rivadavia de 11 a 19, en Caballito.

-Feria Voces del Sur: tendrá lugar el sábado en Plaza Colombia y el domingo en Parque Pereyra, de 10 a 19, en Barracas.

-Feria Nuevos Sabores: tendrá lugar el sábado y domingo en Plaza Juan José Paso, de 11 a 19, en Colegiales.

-Feria Francesa: estará el sábado y el domingo en Plaza Cataluña, de 11 a 18.30, en Retiro.