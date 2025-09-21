Cambio de sede para el Festival La Mujer y el Cine
Por motivos totalmente ajenos a nuestra Asociación, las salas del Cultural San Martín —ya asignadas para la realización de nuestro Festival— permanecerán cerradas durante las próximas semanas.
La programación de La Mujer y el Cine se llevará a cabo en las fechas previamente anunciadas, con funciones en el Centro Cultural Recoleta, Amigos de Bellas Artes y Museo MALBA, a las que se suman dos nuevas sedes: Atlas Patio Bullrich (salas 5 y 6) y el Centro Cultural 25 de Mayo.
Las entradas continuarán siendo libres y gratuitas.
Del 24 al 28 de septiembre en múltiples sedes de la Ciudad de Buenos Aires – Entrada libre y gratuita
La Mujer y el Cine cumple 37 años y lo celebramos con más fuerza que nunca. Porque seguimos filmando, creando. Filmamos con pasión, con rebeldía, con deseo, con lo que hay y con lo que se inventa. Filmamos como queremos y como sabemos y eso es un acto de libertad en voz alta.
Nuestras cámaras no solo muestran: interpelan, conmueven, hacen reír, incomodan, abrazan. Son miradas únicas que atraviesan este presente intenso y desafiante con la potencia de lo real.
Este año la programación estalla de creatividad, diversidad, resiliencia y resistencia. Con estrenos internacionales y lo más relevante del cine nacional. Porque el cine que nace de estas voces no pide permiso: se expande, rompe moldes, abre conversaciones y construye futuro.
Seguimos, acompañando y celebrando con la certeza de que el cine es plural, diverso y valiente.
PROGRAMACIÓN 2025
Con el apoyo de Impulso Cultural y Mecenazgo, este año la convocatoria fue récord: se recibieron 189 cortometrajes, 58 videominutos y 33 largometrajes en competencia de Work in Progress.
PARA VER LA PROGRAMACIÓN COMPLETA, CLICK AQUÍ
Panorama Nacional – 22 largometrajes
La selección incluye títulos los títulos más recientes de la cinematografía argentina junto a producciones que en su momento fueron ganadoras del Work in Progress La Mujer y el Cine.
- La quinta – Silvina Schnicer
- L’addio (El adiós) – Toia Bonino
- El verano más largo del mundo – Alejandra Lipoma y Romina Vlachoff
- Senda India – Daniela Seggiaro
- Corazón embalsamado – Juli Seco
- Todas las fuerzas – Luciana Piantanida
- Manuelita, ¿dónde estás? – Deborah Narváez
- La llegada del hijo – Cecilia Atán y Valeria Pivato
- La noche sin mí – Laura Berch y Laura Chiabrando
- La danza del impacto – Camila Toker
- Antes del cuerpo – Carina Piazza y Lucía Bracelis
- Ciclón fantasma – Diana Cardini
- Los cuerpos públicos – Valeria Sartori
- Legerin en busca de Alina – María Laura Vázquez
Películas ganadoras del Work in Progress de ediciones anteriores:
- Boletín interno – Meri Franco Mao
- Cuidadoras – Martina Matzkin y Gabriela Uassouf
- Medea – Lara Seijas
- Wacay, mujeres del tabacal – Belén Revollo
- La hija del no – Silvina Hermosa
- Mala sangre – Gisela Sánchez
- Tierra Citrus – Ayelén Agüero
- El sueño imposible – Paula Romero
Cortometrajes y Videominutos
La programación también incluye:
- 33 cortometrajes nacionales en concurso
- 21 videominutos
Panorama Internacional
Estrenos de las películas más destacadas en el último año.
- Memoria de un cuerpo que arde – Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica)
- Senhoritas – Mykaela Plotkin (Brasil)
- Un amor – Isabel Coixet (España)
- Salve Maria – Maria Coll (España)
- Mientras seas tú – Claudia Pinto (España)