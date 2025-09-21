Cambio de sede para el Festival La Mujer y el Cine

Por motivos totalmente ajenos a nuestra Asociación, las salas del Cultural San Martín —ya asignadas para la realización de nuestro Festival— permanecerán cerradas durante las próximas semanas.

La programación de La Mujer y el Cine se llevará a cabo en las fechas previamente anunciadas, con funciones en el Centro Cultural Recoleta, Amigos de Bellas Artes y Museo MALBA, a las que se suman dos nuevas sedes: Atlas Patio Bullrich (salas 5 y 6) y el Centro Cultural 25 de Mayo.

Las entradas continuarán siendo libres y gratuitas.

Del 24 al 28 de septiembre en múltiples sedes de la Ciudad de Buenos Aires – Entrada libre y gratuita

La Mujer y el Cine cumple 37 años y lo celebramos con más fuerza que nunca. Porque seguimos filmando, creando. Filmamos con pasión, con rebeldía, con deseo, con lo que hay y con lo que se inventa. Filmamos como queremos y como sabemos y eso es un acto de libertad en voz alta.

Nuestras cámaras no solo muestran: interpelan, conmueven, hacen reír, incomodan, abrazan. Son miradas únicas que atraviesan este presente intenso y desafiante con la potencia de lo real.

Este año la programación estalla de creatividad, diversidad, resiliencia y resistencia. Con estrenos internacionales y lo más relevante del cine nacional. Porque el cine que nace de estas voces no pide permiso: se expande, rompe moldes, abre conversaciones y construye futuro.

Seguimos, acompañando y celebrando con la certeza de que el cine es plural, diverso y valiente.

PROGRAMACIÓN 2025

Con el apoyo de Impulso Cultural y Mecenazgo, este año la convocatoria fue récord: se recibieron 189 cortometrajes, 58 videominutos y 33 largometrajes en competencia de Work in Progress.

PARA VER LA PROGRAMACIÓN COMPLETA, CLICK AQUÍ

Panorama Nacional – 22 largometrajes

La selección incluye títulos los títulos más recientes de la cinematografía argentina junto a producciones que en su momento fueron ganadoras del Work in Progress La Mujer y el Cine.

La quinta – Silvina Schnicer

L’addio (El adiós) – Toia Bonino

El verano más largo del mundo – Alejandra Lipoma y Romina Vlachoff

Senda India – Daniela Seggiaro

Corazón embalsamado – Juli Seco

Todas las fuerzas – Luciana Piantanida

Manuelita, ¿dónde estás? – Deborah Narváez

La llegada del hijo – Cecilia Atán y Valeria Pivato

La noche sin mí – Laura Berch y Laura Chiabrando

La danza del impacto – Camila Toker

Antes del cuerpo – Carina Piazza y Lucía Bracelis

Ciclón fantasma – Diana Cardini

Los cuerpos públicos – Valeria Sartori

Legerin en busca de Alina – María Laura Vázquez

Películas ganadoras del Work in Progress de ediciones anteriores:

Boletín interno – Meri Franco Mao

Cuidadoras – Martina Matzkin y Gabriela Uassouf

Medea – Lara Seijas

Wacay, mujeres del tabacal – Belén Revollo

La hija del no – Silvina Hermosa

Mala sangre – Gisela Sánchez

Tierra Citrus – Ayelén Agüero

El sueño imposible – Paula Romero

Cortometrajes y Videominutos La programación también incluye:

33 cortometrajes nacionales en concurso

21 videominutos

Panorama Internacional Estrenos de las películas más destacadas en el último año.

Memoria de un cuerpo que arde – Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica)

Senhoritas – Mykaela Plotkin (Brasil)

Un amor – Isabel Coixet (España)

Salve Maria – Maria Coll (España)

Mientras seas tú – Claudia Pinto (España)

Además, se presentará el ciclo “Une femme est une femme”, dedicado a las pioneras del cine francés.

