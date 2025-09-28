28 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

01.dejame amarte

“Dejame amarte”, con Antonio Grimau, en el Centro Cultural 25 de Mayo

La Bocina 28 de septiembre de 2025
14-macocos

“¡Chau, Macoco!”: la nueva creación de Los Macocos, en Mataderos

La Bocina 27 de septiembre de 2025
22-perseverance

“Perseverance, un geólogo en Marte”, en el Planetario

La Bocina 27 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

01.dejame amarte

“Dejame amarte”, con Antonio Grimau, en el Centro Cultural 25 de Mayo

La Bocina 28 de septiembre de 2025
27-beatles dibujito

Beatles para pibes, con Nube 9, en la Usina del Arte

La Bocina 28 de septiembre de 2025
SAN COSME Y SAN DAMIÁN. Y aquellos contingentes de “tanos” que celebraban en Floresta…

SAN COSME Y SAN DAMIÁN. Y aquellos contingentes de “tanos” que celebraban en Floresta…

La Bocina 28 de septiembre de 2025
el desconcierto

“El Desconcierto”, con Quique Pesoa, por La Bocina Radio

La Bocina 28 de septiembre de 2025