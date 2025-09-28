Beatles para pibes, con Nube 9, en la Usina del Arte

Nube 9 – Beatles para chicos. La banda argentina que desde el año 2001 recorre el mundo homenajeando la música de The Beatles, integrada por Fernando Blanco (bajo y voz), Lucrecia López Sanz (guitarra y voz), Fernando Viola (teclados y voz) y Eduardo Chiesa (batería) presentará un show interactivo basado en recorrer las canciones del grupo de Liverpool con melodías más contagiosas y aptas para los más pequeños, como Yellow Submarine, Ob-la-di Ob-la-da y Penny Lane. El domingo 28 a las 11.30 h en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Entrada sin costo.

