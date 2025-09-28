“El Desconcierto”, con Quique Pesoa, por La Bocina Radio La Bocina 28 de septiembre de 2025 “El Desconcierto”, programa conducido por Quique Pesoa desde hace 18 años, Se emite por La Bocina Radio los domingos de 10 a 13. Repetición: de lunes a miércoles de 19 a 20. Relacionado Continue Reading Previous: Convocados y lesionados de All Boys, para enfrentar a Alvarado NOTAS RELACIONADAS Extremo Sur – 26/09/25 La Bocina 27 de septiembre de 2025 Popurrí, de poco un todo – 25/09/25 La Bocina 25 de septiembre de 2025 El bar de Martín Piroyansky en La Paternal La Bocina 25 de septiembre de 2025