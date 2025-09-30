30 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

29-karina lule spagnuolo martin menem

Milei intentó justificar a su hermana, “porque no habla”

La Bocina 30 de septiembre de 2025
29-lingotes oro

Piden informes sobre el destino del oro, que fue sacado del país

La Bocina 29 de septiembre de 2025
29-marangoni

“A los discapacitados sí le preguntan de dónde salen los recursos; a las cerealeras, no”

La Bocina 29 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

30-alumno

Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026, en escuelas públicas de la Ciudad

La Bocina 30 de septiembre de 2025
09-comercio

Caída del consumo: en agosto, se vendió menos que en julio, y que en agosto’24

La Bocina 30 de septiembre de 2025
30-barily

En la entrega de los Martín Fierro, Rodolfo Barily rescató al periodismo

La Bocina 30 de septiembre de 2025
29-karina lule spagnuolo martin menem

Milei intentó justificar a su hermana, “porque no habla”

La Bocina 30 de septiembre de 2025