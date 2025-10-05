Detuvieron a “Sofi”, la viuda negra de Villa Soldati

Una mujer de 26 años fue detenida por la Policía de la Ciudad acusada de al menos siete robos en encuentros de citas, en los que narcotizaba a sus víctimas para luego desvalijarlos.

La detención se produjo a principios de septiembre, cuando los detectives de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, tras una investigación dieron con “Sofi” por un robo realizado en Flores tras dormir a su víctima con barbitúricos.

En la denuncia, la víctima contó que tras conocerse por una aplicación de citas se encontraron en su casa, donde terminó dormido y desvalijado. Los investigadores hicieron un trabajo en redes sociales, siguieron el IP de la sospechosa y tras un trabajo de campo confirmaron que vivía en uno de los edificios del complejo habitacional Soldati, sobre la calle Corrales al 3400.

En un allanamiento ordenado por el Juzgado interventor, la mujer fue detenida incautándose dos blisters de pastillas de clonazepam y dos celulares.

Luego de quedar imputada, a los días a la mujer se le otorgó la libertad pero las investigaciones continuaron, descubrieron que “Sofi” era responsable de otros seis casos, dos el año pasado y cuatro en 2025. En todos el modus operandi era el mismo, concertaba una cita en redes y una vez en el domicilio de la víctima lo drogaba y huía con dinero y otros valores.

Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo del Dr. Santiago Bignone, Secretaría 135 del Dr. Marcelo Muffatti, ordenó un nuevo allanamiento en esa vivienda donde fue detenida.

Relacionado