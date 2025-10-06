Charla sobre la Biblioteca “Antonio Devoto”

La Biblioteca Antonio Devoto venía sufriendo desde cerca de una década un importante deterioro que limito muchas de las actividades culturales de los vecinos e instituciones

Afortunadamente los reclamos tuvieron respuesta y se abren posibilidades para volver a desarrollarlas, nuestra Junta de Historia realizó, Talleres de Historia Barrial, conferencias, presentación de libros, exposiciones de arte gracias a la generosidad de sus empleados.

Ante el gratificante hecho de ver los trabajos que permitieron recuperar su valor que una vez terminadas las obras, nuestra Junta de Historia solicitaba el permiso para dar una charla sobre su historia y trayectoria cultural en la Villa.

Ese pedido apuntaba a dos aspectos, volver a acercar al vecino y que vea como ha quedado y además recordar su importancia social en nuestra vecindad.

La charla apunta a desarrollar varios aspectos.

El marco socio cultural del barrio desde antes de que fuera habilitada.

La génesis de su creación a través de la iniciativa de María Elena Pombo de Devoto (Elina) segunda esposa de Antonio Devoto, y los avatares para su concreción.

La enorme actividad social, educativa y cultural durante su primer lustro de vida (1938/1943) y la importancia de su extraordinaria directora Angélica Rojas de Álvarez.

A través de este encuentro queremos traer a la memoria de los asistentes la importante trayectoria de quienes prestigiaron a la Biblioteca y además como una forma de gratitud a sus protagonistas.

Nos encontramos en Bahía Blanca 4025 el jueves 9 de Octubre a las 18.30 horas.

Junta de Estudios históricos de Villa Devoto

