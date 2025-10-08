Teatro callejero con Comediantes de la Legua, en la Plaza del Corralón

¡Se abre el juego! El gran juego del teatro. El azar es el protagonista de esta obra en la cual las hermanas Benteveo pierden un pájaro fantástico que creen, custodia la buenaventura familiar. A partir de allí se desatan una serie de eventos desafortunados.

¿Qué harán frente a esto? ¿se hundirán en la nostalgia? ¿Naufragarán en la fantasía? ¿Huirán a otro destino o se quedarán a enfrentarlo? Hay una sabiduría que conservan; los pájaros ante el peligro danzan unidos. El devenir de esta historia ¿Será cuestión de suerte?