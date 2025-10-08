Teatro callejero con Comediantes de la Legua, en la Plaza del Corralón
Murmullos de Fortuna
Un espectáculo de teatro callejero del grupo Comediantes de la Legua
Domingo 12/10
17 h.
En la Plaza Corralón de Floresta (Av Gaona y Sanabria C.A.B.A)
Punto de encuentro: Casona del Corralón
A LA GORRA!
¡Se abre el juego! El gran juego del teatro. El azar es el protagonista de esta obra en la cual las hermanas Benteveo pierden un pájaro fantástico que creen, custodia la buenaventura familiar. A partir de allí se desatan una serie de eventos desafortunados.
¿Qué harán frente a esto? ¿se hundirán en la nostalgia? ¿Naufragarán en la fantasía? ¿Huirán a otro destino o se quedarán a enfrentarlo? Hay una sabiduría que conservan; los pájaros ante el peligro danzan unidos. El devenir de esta historia ¿Será cuestión de suerte?
Actúan: Jésica Bustelo, Paula Carrizo, Altair Fernandez de Sa, Erik Osikovsky, Diana Montalva y Jazmín Toledo
Dirección y puesta en escena:
Paula Carrizo, Altair Fernandez de Sa y Antonela Perri
Asesoría y producción de máscaras: Alfredo Iriarte
Dramaturgia: Comediantes de la Legua
Asistencia: Rocío Marco