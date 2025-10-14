14 de octubre de 2025

08-estudiantes disitnguidos

Proyectos escolares porteños, fueron distinguidos en la Feria Nacional de Educación

La Bocina 9 de octubre de 2025
08-videollamada

Las multas de tránsito se pueden resolver por videollamada

La Bocina 8 de octubre de 2025
07-seguridad en tu barrio

Nuevas fechas para las reuniones barriales de seguridad

La Bocina 2 de octubre de 2025

14-milei caputo santiago

En 2025, Milei recortó fuerte en salud, educación y ciencia; pero aumentó 35% el gasto para la SIDE

La Bocina 14 de octubre de 2025
14-presentacion presupuesto

El gobierno porteño presentó el Presupuesto 2026, ante la Legislatura

La Bocina 14 de octubre de 2025
14-tapia

El ministro de Seguridad porteño se reunirá con vecinos, en la Comuna 10

La Bocina 14 de octubre de 2025
05-comercio

La queja común de los comerciantes: “no se vende nada…”

La Bocina 13 de octubre de 2025