Los periodistas Ángela Lerena, Poli Sabatés y Jairo Straccia participarán de la charla debate “Comunicar en tiempos de algoritmos y fake news” en Sociedad Luz Universidad Popular, como parte del lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Alfredo Palacios. La actividad será el próximo miércoles 29 de octubre a las 18:30 hs., en la sede de Sociedad Luz, Suárez 1301, Barracas, con entrada libre y gratuita.

La Tecnicatura Superior en Comunicación Social es una iniciativa de formación terciaria impulsada por el Instituto Alfredo Palacios de Sociedad Luz Universidad Popular, y los medios comunitarios Radio Gráfica y Sur Capitalino, de larga trayectoria y arraigo en los barrios del sur de la ciudad. La tecnicatura se presenta como una novedosa alternativa de formación profesional con perspectiva crítica y orientada al desarrollo de prácticas comunicacionales y de gestión y producción de medios con inserción territorial y orientados al desarrollo local.

Ángela Lerena es pionera en la incorporación de mujeres en el periodismo deportivo; Poli Sabatés es Secretaria de Juventud de SIPREBA, sindicato con el que el Instituto Palacios impulsó un convenio para el lanzamiento de la tecnicatura; y Jairo Staccia es periodista económico y alma mater del exitoso proyecto autogestivo Buenas Tardes China y vecino del barrio de Barracas. Debatirán sobre las dificultades, desafíos e importancia de la actividad periodística en el contexto actual, complejo, desafiante y, al mismo tiempo, lleno de posibilidades de organización y gestión de nuevos medios y plataformas informativas.

La inscripción a la tecnicatura estará abierta a partir del lunes 3 de noviembre en el sitio web del Instituto Alfredo Palacios.

Relacionado