Alumnos de Mataderos muestran la Antártida, en La Noche de los Museos

El sábado 8 de noviembre en “La Noche de los Museos” se estarán exponiendo 3 chapones, pintados por niños y niñas de 4 y 5 años de la Escuela Infantil N°6 DE/20 “Juan F. Salaberry“, cito en la calle Pilar 1798, Mataderos, con el Proyecto: Antártida Argentina, “Una mirada de pintorcitos. . .“

Dicha exposición se llevará a cabo en el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), se podrá visitar de 19 a 02.00 hs, para conocer el Museo Antártico ” Gral. Hernán Pujato y para disfrutar de lo pintado por alumnos de dicha institución, cito en la calle Paseo Colón 1407 y Juan De Garay.

Foto: Gentileza “Cosas de Barrio”

Relacionado