13 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

11-vieja loca

Se estrena en Argentina “Vieja Loca”, con Carmen Maura

La Bocina 12 de noviembre de 2025
AFRICA_STAR_37_0000_053851

Encuentro de Cine Europeo, en el Cine York

La Bocina 11 de noviembre de 2025
08-BA Celebra

Fiesta de las Colectividades en la Avenida de Mayo

La Bocina 8 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

13-restauracion

En el Santuario San Cayetano, restauraron la imagen vandalizada de la Virgen

La Bocina 13 de noviembre de 2025
13-mariano crippa

Mariano Crippa presenta “Un hombre nuevo”

La Bocina 13 de noviembre de 2025
12-mapa velez

Gran corte de tránsito alrededor del estadio de Vélez, por el recital de La Konga

La Bocina 12 de noviembre de 2025
12-escape de gas

Escape de gas provocó un incendio en Caballito: un herido

La Bocina 12 de noviembre de 2025