Mariano Crippa presenta “Un hombre nuevo”

Este sábado 15 de noviembre invitamos a ver en vivo, al increible y corajudo, flamante nuevo artista de Ayesha Agencia de Gestion Cultural y Editorial, que es Mariano Crippa.

A las 17, en México y Jujuy, presentará un bello libro autobiográfico -“Un hombre nuevo“- en el que narra su trans_formación, como cierre de las 19 presentaciones que este año hizo en Santa Fe, donde nació y reside.

Y nada menos que en el Gran Festival Anual que organizan en el bachillerato Mocha Celis.

Tambien estaremos ahi, desde las 14 a las 20, con un stand de Ayesha Revista + Libro.

