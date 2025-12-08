8 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

05-comercios

Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: en noviembre, 9,1% menos que en octubre

La Bocina 8 de diciembre de 2025
f 16

Rumania compró los mismos aviones que Argentina, a sólo 1 euro

La Bocina 8 de diciembre de 2025
31-pobreza

Padre Olveira: “dicen que bajó la pobreza, ¿de dónde sacan los números?”

La Bocina 6 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

08-ataque homofobico

Violento ataque homofóbico en Villa Real, al grito de “morite por puto”

La Bocina 8 de diciembre de 2025
05-comercios

Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: en noviembre, 9,1% menos que en octubre

La Bocina 8 de diciembre de 2025
f 16

Rumania compró los mismos aviones que Argentina, a sólo 1 euro

La Bocina 8 de diciembre de 2025
23-toto caputo

“Caputo vuelve a los mercados de capitales, para seguir endeudándonos”

La Bocina 8 de diciembre de 2025