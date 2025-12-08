Rumania compró los mismos aviones que Argentina, a sólo 1 euro La Bocina 8 de diciembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/12/f-16-don-edgard.mp3 POPURRÍ XL – 08/12/25 Relacionado Continue Reading Previous: “Caputo vuelve a los mercados de capitales, para seguir endeudándonos”Next: Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: en noviembre, 9,1% menos que en octubre NOTAS RELACIONADAS Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: en noviembre, 9,1% menos que en octubre La Bocina 8 de diciembre de 2025 “Caputo vuelve a los mercados de capitales, para seguir endeudándonos” La Bocina 8 de diciembre de 2025 Padre Olveira: “dicen que bajó la pobreza, ¿de dónde sacan los números?” La Bocina 6 de diciembre de 2025