El jefe de Gabinete Sánchez Zinny charlará con vecinos en Monte Castro

El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, visitará el barrio de Monte Castro, para dialogar con los vecinos.

En la invitación, enviada por mail, el funcionario se presenta así:

“Hola, soy Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad. Voy a reunirme con vecinos de Monte Castro y me encantaría que estés. Quiero saber qué temas te preocupan, qué ideas tenés y cómo podemos mejorar juntos tu barrio y la Ciudad.

Tu mirada es muy valiosa para seguir construyendo una Ciudad mejor.”

El encuentro está prevista para el Sábado 13 de diciembre a las 8.45 h

Para poder participar en la reunión, hay que registrarse haciendo click aquí

