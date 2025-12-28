A partir del cruce de videos, deducen que Gabriel González fue asesinado por la Policía de la Ciudad

El asesinato de Juan Gabriel González, ocurrido en plena Navidad en Villa Lugano, volvió a poner en el centro del debate el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el uso letal de la fuerza en el espacio público. Mientras el Gobierno porteño evita dar explicaciones oficiales, una reconstrucción minuciosa difundida por la cuenta de X Mapa de la Policía desarmó, una vez más, la versión policial y aporta elementos clave para la causa judicial.

Según se supo este sábado un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga el caso y la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”. Todavía no se sabe el nombre del asesino.

Juan Gabriel tenía 45 años, era trabajador de la construcción y estaba profundamente ligado a su barrio. Hacía poco había comprado una camioneta para trasladar a los jóvenes que trabajaban con él en las obras: su objetivo era que no faltaran y, sobre todo, alejarlos de los consumos problemáticos. Vecinos y familiares lo recuerdan como alguien solidario, comprometido y generoso, que “daba laburo” y contenía a pibes de Villa Lugano. Ese recorrido vital se interrumpió el jueves 25 de diciembre, pasadas las 13, cuando murió durante un operativo de la Policía de la Ciudad en plena vía pública y ante la mirada de los vecinos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, Juan Gabriel González recibió un disparo a corta distancia. “Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, relató un vecino que intentó auxiliarlo. Junto a su hermana, enfermera, procuraron reanimarlo, pero denunciaron que los efectivos policiales se los impidieron. González fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde horas después se constató su fallecimiento por una herida en el tórax.

El hecho quedó registrado en un video casero filmado en el cruce de Chilavert y Araujo, pero con el correr de las horas comenzaron a sumarse otras tomas, desde otros ángulos, que reconstruyeron cómo el uniformado disparó a quemaropas sobre la víctima.

En esas imágenes se ve a Juan Gabriel González con el torso desnudo, en short negro y descalzo, defendiéndose con golpes de puño de los policías que lo rodean. Recibe bastonazos, esquiva otros, hasta que se escuchan dos disparos. Luego cae de espaldas sobre la vereda. En la escena aparecen efectivos con armas largas y refuerzos que descienden de una camioneta policial negra. El despliegue resulta desmedido frente a la explicación extraoficial del operativo: una supuesta pelea vecinal y “disturbios en la zona”, que derivaron en la intervención de la División Unidad Táctica de Pacificación.

El minucioso trabajo de Mapa de la Policía

Sobre ese material, y otros registros aportados por vecinos, trabajó el Mapa de la Policía, una plataforma colectiva que se dedica a reconstruir episodios de represión estatal a partir del cruce sistemático de imágenes. En un hilo publicado en X, el colectivo afirmó: “El 25 de diciembre, la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González en la Villa 20. Estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza”. En otro tramo, sostuvieron que “a Juan Gabriel le dispararon a quemarropa con un arma letal” y que su esposa, Nelly Portillo, también resultó herida y permanece hospitalizada.

La reconstrucción permitió identificar el tipo de arma utilizada. Según el Mapa de la Policía, el agente que disparó portaba lo que “parece ser una escopeta Mossberg”, un arma letal. Tras el disparo, el efectivo se retiró del lugar. Para el colectivo, el material audiovisual desmiente la versión policial que asegura que no se utilizaron armas de fuego y que solo se empleó material antidisturbios.

El protocolo de uso de la fuerza es claro: las armas letales solo pueden emplearse ante un peligro inminente para la vida. “Nada de eso ocurrió”, afirmaron desde el colectivo, que además aseguraron que el autor material del crimen ya está individualizado y que su identificación es inminente. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, con apoyo de la Policía Federal, y para el colectivo se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires”, cuya responsabilidad política recae en el Gobierno de Jorge Macri.

Las denuncias se multiplicaron. El docente Oscar Villaverde sostuvo que González fue “asesinado a quemarropa”. Su hermano Daniel fue contundente: “Mi hermano estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos; la policía vino a matar”. En el barrio, el clima es de temor a represalias. Organismos de derechos humanos, la CORREPI y agrupaciones políticas repudiaron el hecho, mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de Cruz y Escalada.

La violencia policial no terminó con la muerte de González. Su esposa, Nelly Portillo, de 42 años, resultó herida de bala y permanece detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson, acusada de “resistencia a la autoridad”, según denunció el CELS. Dos hombres más, de 21 y 32 años, fueron detenidos y luego liberados.

La Policía de la Ciudad, sin emitir un comunicado oficial, sostuvo a través de una fuente en off que habló con elDiarioAR que los efectivos fueron agredidos con piedras y botellas y que tres policías resultaron heridos. También informó que entregó celulares, cámaras y elementos utilizados para la investigación y que se inició un sumario interno. Sin embargo, negó que se trate de un caso de gatillo fácil, aunque interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.

Cómo se mueve el colectivo que pone en jaque a las fuerzas de seguridad

En ese escenario, el trabajo del Mapa de la Policía cobra una relevancia central. Se trata de un espacio de coordinación horizontal entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores, que funciona como plataforma de investigación y archivo de la represión estatal. Su metodología prioriza la imagen, pero también la paciencia y la precisión: cada foto o video es geolocalizado, cruzado con metadatos, comparado con otros registros e integrado en una secuencia narrativa inspirada en técnicas de arquitectura forense. Así logran establecer responsabilidades y avanzar en la identificación de los efectivos involucrados.

El corazón de ese trabajo es el archivo A.H.O.R.A. (Archivo Histórico de la Represión en Argentina), alimentado de manera artesanal con material que envían vecinos y testigos. No es la primera vez que sus reconstrucciones llegan a la Justicia: ya ocurrió en otros casos emblemáticos, como el de Pablo Grillo, y sus informes son utilizados como prueba en causas judiciales.

Frente al silencio oficial y a las versiones policiales que buscan diluir responsabilidades, el Mapa se define como un contraarchivo. “No somos un medio de comunicación, pero salimos a disputar la verdad”, sostienen. En el caso de Juan Gabriel González, esa disputa ya dejó en evidencia una escena que contradice al poder: un hombre desarmado, asesinado a quemarropa por la policía, en un operativo que hoy vuelve a interpelar a la Ciudad y a su política de seguridad.

Fuente: El Diario Ar

Relacionado