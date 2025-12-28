Para evitar los riesgos, durante una ola de calor

Con la persistencia de la masa de aire cálido sobre el centro del país y alertas rojas en diversos puntos del conurbano, especialistas médicos advierten sobre los riesgos del golpe de calor. Esta condición, que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, puede ser grave si no se actúa a tiempo.

Claves para protegerse y los síntomas a los que hay que prestar especial atención:

1. Hidratación y Alimentación:

Agua siempre a mano: No esperes a tener sed para beber. Se recomienda ingerir al menos 2,5 a 3 litros de agua por día.

Evite excesos: Limite las bebidas con cafeína, muy azucaradas o con alcohol, ya que favorecen la deshidratación.

Comidas livianas: Priorice el consumo de frutas y verduras frescas. Evite las comidas pesadas, calientes y de digestión lenta.

2. Protección y Vestimenta:

Ropa adecuada: Usá prendas de algodón, de colores claros y que queden holgadas.

Protección solar: Si tenés que salir, usá protector solar (mínimo FPS 30), gorra o sombrero y anteojos de sol con filtro UV.

Horarios prohibidos: Evitá la actividad física y la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más agresiva.

3. El cuidado de los más vulnerables:__IP__

Bebés y niños: Ofrecerles agua o pecho de manera constante. Mantenerlos en lugares frescos y ventilados.

Adultos mayores: Asegurarse de que beban agua aunque no lo pidan y que no permanezcan en lugares cerrados sin circulación de aire.

4. ¿Cómo detectar un golpe de calor?: Consulte al médico de inmediato si aparecen los siguientes signos:

Temperatura corporal superior a 39°C.

Piel roja, caliente y seca (sin sudor).

Pulso rápido y fuerte.

Dolor de cabeza palpitante, mareos o náuseas.

Confusión o pérdida del conocimiento.

Fuente: Agencia Noticas Argentinas

