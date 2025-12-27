Gabriel González: pasaron a disponibilidad a un oficial de la Policía de la Ciudad

Un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga la muerte de Gabriel González, el ciudadano de 45 años asesinado en la Villa 20 durante la Navidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”.

La Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad se encuentra a cargo del sumario para determinar presuntas responsabilidades.

Una mujer llamó al 911 para denunciar que personas ebrias arrojaban objetos contra su vivienda, al tiempo que las autoridades recibieron otros dos alertas por un enfrentamiento entre dos grupos en Chilavert y Araujo.

Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación concurrió al lugar. En las imágenes captadas por vecinos, se ve llegar a un patrullero, del que desciende un policía con un arma, al que se lo ve disparar hacia González.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 inició con actuaciones con la Policía Federal, mientras que la fuerza de seguridad porteña entregó cámaras, teléfonos celulares y elementos antidisturbios a la Justicia, con el objetivo de esclarecer el caso.

En Villa 20, Lugano, plena Navidad… la Policía de Jorge Macri fusila a un vecino. Esta tarde familiares, vecinos y amigos de Gabriel González reclaman por justicia. Otro caso de gatillo fácil que nuestros barrios tienen que llorar. (+) pic.twitter.com/oLDGPPN3Sn — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) December 26, 2025

