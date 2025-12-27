Aprobaron el presupuesto 2026: recortes en educación técnica y universidades

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026, en una extensa sesión cruzada por reclamos, ante algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

El debate

La sesión estuvo plagada de cuestiones de privilegio, algo que no es habitual en la Cámara alta, pero que el kirchnerismo ya había alertado durante la reunión de Labor Parlamentaria. Una de las principales voces de la bancada fustigó fuertemente contra el Presupuesto libertario: fue el jefe del bloque del kirchnerismo, José Mayans.

Mayans señaló que “el primer punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. En primer lugar, por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación, por exigencia del FMI”, siguió.

El formoseño también cuestionó la previsión de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto, y explicó que “el problema está en la inconsistencia del programa económico”.

El senador de la UCR Maximiliano Abad, que votó en general a favor del Presupuesto, pero rechazó en particular el capítulo 2, dijo: “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”.

“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba, porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

Como última oradora, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que el “Presupuesto no es solo una herramienta económica, es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

A su criterio, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina”.

Quiénes acompañaron al Gobierno en el Capítulo 2

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

Además de ser acompañado por la totalidad de la bancada libertaria, recibió el apoyo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; casi la totalidad de la UCR, con excepción de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger; el PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi y Carlos “Camau” Espínola; y los peronistas Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

Qué contempla el Capítulo 2

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Relacionado