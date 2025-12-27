27 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

patacones

“Las provincias no pueden más, podrían volver los patacones”

La Bocina 26 de diciembre de 2025
nochebuena en congreso

Nochebuena solidaria frente al Congreso

La Bocina 26 de diciembre de 2025
Casi la mitad de los inquilinos, se endeudó para poder pagar el alquiler

Casi la mitad de los inquilinos, se endeudó para poder pagar el alquiler

La Bocina 26 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-senado

Aprobaron el presupuesto 2026: recortes en educación técnica y universidades

La Bocina 27 de diciembre de 2025
pibes-3

Inauguran mural que recuerda a los Pibes de Floresta

La Bocina 27 de diciembre de 2025
patacones

“Las provincias no pueden más, podrían volver los patacones”

La Bocina 26 de diciembre de 2025
nochebuena en congreso

Nochebuena solidaria frente al Congreso

La Bocina 26 de diciembre de 2025