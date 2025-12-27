27 de diciembre de 2025

Mesa de Trabajo y Consenso para reordenar el barrio, alrededor de la avenida Avellaneda

La Bocina 26 de diciembre de 2025
Navidad llegó con choques en Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Real

La Bocina 25 de diciembre de 2025
Entradera en Villa Real: delincuentes maniataron a dos nenas, fueron detenidos

La Bocina 22 de diciembre de 2025

Aprobaron el presupuesto 2026: recortes en educación técnica y universidades

La Bocina 27 de diciembre de 2025
Inauguran mural que recuerda a los Pibes de Floresta

La Bocina 27 de diciembre de 2025
“Las provincias no pueden más, podrían volver los patacones”

La Bocina 26 de diciembre de 2025
Nochebuena solidaria frente al Congreso

La Bocina 26 de diciembre de 2025