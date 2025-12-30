30 de diciembre de 2025

30-linea 99

Se despide el colectivo 99: pasa a ser ramal de la 106

La Bocina 30 de diciembre de 2025
30-cromañon

A 21 años de la tragedia de Cromañón, misa y marcha

La Bocina 30 de diciembre de 2025
23-camion de basura

Cómo funcionarán los servicios públicos durante la fiesta de fin de año

La Bocina 30 de diciembre de 2025

carpas

Mar del Plata, casi sin espacio para las playas públicas

La Bocina 30 de diciembre de 2025
02-golpe de calor

Más de 200 personas debieron ser atendidas por golpe de calor, en Buenos Aires

La Bocina 30 de diciembre de 2025
