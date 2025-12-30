Más de 200 personas debieron ser atendidas por golpe de calor, en Buenos Aires
Al menos 219 personas fueron asistidas con sintomatología compatible con golpes de calor.
Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que este lunes 29 de diciembre se atendieron a 117 mujeres, 94 hombres y 8 no se encuentran identificados.
En este sentido, del total 208 son adultos y 11 menores de edad, al tiempo que 41 pacientes requirieron derivaciones a distintos hospitales porteños.
Los datos utilizados fueron obtenidos del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP)
Qué hacer frente a las altas temperaturas
- Hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, el momento de mayor intensidad térmica.
- Usar ropa liviana y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo.
- Priorizar alimentos frescos, como frutas y verduras, y evitar comidas pesadas.
- Permanecer en espacios frescos o con sombra, y hacer pausas si se realizan actividades al aire libre.
- Realizar actividad física temprano a la mañana o hacia la tarde cuando el calor disminuye.